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В мире

Порошенко и Трамп обсудили конфликт в Донбассе и коррупцию на Украине

21:0420.06.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

Первая встреча

Порошенко рассчитывал встретиться с Трампом сразу после его инаугурации зимой, однако визит долгое время не был согласован. В феврале лидеры двух стран провели телефонный разговор. Тогда Порошенко охарактеризовал его как "очень конструктивный и дружеский".

В понедельник стало известно, что Порошенко отправился с визитом в США. Он заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны американского руководства.

Переговоры президентов США и Украины состоялись около 18.00 мск. Белый дом сообщал, что встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп "зайдет" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Как сообщил Белый дом по итогам встречи, президенты Трамп и Порошенко в ходе переговоров обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Порошенко, чтобы обсудить поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, программу реформ Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией", — говорится в сообщении Белого дома.

Американский лидер отметил "большую вовлеченность" в ситуацию на Украине. "У нас уже был ряд очень хороших дискуссий, они будут продолжаться в течение дня, я думаю, мы добьемся большого прогресса", — сказал президент США.

По информации присутствовавших на встрече репортеров, Порошенко "говорил тихо, и его трудно было расслышать". В частности, он заявил, что "мы действительно боремся за свободу и демократию".

При этом в день визита Порошенко в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, расширяя санкционные списки против РФ, Вашингтон сознательно льет воду на мельницу "партии войны" в Киеве — тех, кто заинтересован в срыве минских соглашений. Москва ранее не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Порошенко остался доволен

По итогам переговоров Порошенко сообщил, что остался доволен встречей. "Повестка дня встречи в Белом доме очень широкая. Я доволен результатами переговоров и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", — написал он в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров Трамп заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ. "Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности, и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ на Украине", — заявил Порошенко на брифинге, который транслировал телеканала "112 Украина".

Также, по словам Порошенко, США поддерживают реализацию минских соглашений по Донбассу. При этом глава украинского государства высказался против смены формата переговоров по урегулированию конфликта.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. После избрания Трампа президентом вновь заговорили о поиске нового формата переговоров при непосредственном участии США.

На вопрос, обсуждался ли вопрос смены формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером".

При этом он добавил, что Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США. "Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил Порошенко.

Президент Украины также пообещал представить международным партнерам законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится в Киеве.

Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции".

"Мы на сегодня разрабатываем законопроект. Я хотел бы подчеркнуть, что будет его общественное обсуждение. Мы должны учесть большинство мнений, и на сегодня он, безусловно, будет представлен нашим международным партнерам", — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что Трамп поручил расширить военно-техническое сотрудничество США с Киевом.

"Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество в военно-техническом направлении. Мы будем более детально это сейчас обсуждать с министром обороны США (Джеймсом) Мэттисом. Но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", — заявил Порошенко.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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