Суд в Каире подтвердил незаконность передачи дух островов Эр-Рияду

КАИР, 20 июн — РИА Новости. Административный суд в Каире во вторник подтвердил незаконность передачи двух островов в Красном море Саудовской Аравии, отменив судебное решение, позволяющее провести новую демаркацию границ между двумя странами.

Как отмечается в тексте постановления, "решения суда по срочным делам, касающиеся Тирана и Санафир (островов), не могут быть приняты во внимание, так как этот вопрос не входит в компетенцию этого суда".

В начале апреля суд по срочным делам в Каире признал недействительным вынесенное в январе этого года решение Высшего административного суда Египта о незаконности соглашения по демаркации египетско-саудовских морских границ, в рамках которого Эр-Рияду были переданы два острова в Красном море — Тиран и Санафир.

В Египте уже почти год продолжается череда судебных процессов по вызвавшему неоднозначную реакцию в обществе соглашению по демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Суды разных инстанций то признают соглашение недействительным, то заявляют о его законности.

Парламент Египта на общем заседании в минувшую среду одобрил соглашение о морских границах с Саудовской Аравией, согласно которому королевству переходят два острова Тиран и Санафир в Красном море. Голосование проходило в закрытом режиме.

В конце прошлой недели группа египетских депутатов начала сбор подписей среди своих коллег для предотвращения передачи этих островов.

Одобрение парламентом страны этого соглашения вызвало резкую критику среди египетской общественности. Активисты призвали к протестным акциям. Как сообщает ряд местных СМИ, в некоторых городах, в том числе в Каире, уже прошли митинги. По их данным, полиция задержала несколько десятков демонстрантов.

В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы. Острова Тиран и Санафир расположены в стратегически важном районе у входа в Акабский залив, где пересекаются интересы Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Израиля.