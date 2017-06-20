В США утверждают, что их самолет не провоцировал Су-27 на опасное сближение

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пентагон утверждает, что американский самолет-разведчик, перехваченный российским истребитель Су-27 над Балтийским морем, не совершал провокационных действий, передает агентство Рейтер.

Ранее Пентагон назвал перехват российским самолетом самолета-разведчика США небезопасным. По данным телеканала Fox News, расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.

"Мы действовали в международном воздушном пространстве и не сделали ничего, чтобы спровоцировать эти действия", — заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

В Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе сопровождения американский самолет попытался сблизиться с российским Су-27, выполнив провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.