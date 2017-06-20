ОДКБ проведет несколько крупных мероприятия из-за обстановки в Афганистане

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. ОДКБ в связи с обострением ситуации в Афганистане намеревается до конца текущего года провести несколько крупных мероприятий на территории одной из стран Центральной Азии, сообщил во вторник РИА Новости заместитель генсека организации Валерий Семериков.

"Мы сейчас работаем серьезно и готовимся провести ряд крупномасштабных мероприятий‎ на территории одного из центральноазиатских государств, связанных с обострением обстановки в Афганистане" — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что не может уточнить сроки проведения этих мероприятий, но уточнил, что это будет сделано до конца года.