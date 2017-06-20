На Западном берегу Иордана палестинец напал с ножом на израильских солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Палестинец напал с ножом на израильских военных на Западном берегу реки Иордан и был убит ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.

Инцидент у еврейского поселения Адам, в нескольких километрах к северу от Иерусалима, продолжил череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев.

"Злоумышленник попытался ударить ножом военнослужащих… Реагируя на непосредственную угрозу, те открыли огонь по нападавшему. Попадание подтверждено", — сказано в сообщении.

"Со стороны наших сил пострадавших нет. Нападавший убит", — добавили военные.

Подобные нападения в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.

На прошлой неделе трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом напали на израильских силовиков в центре Иерусалима и смертельно ранили девушку-пограничницу прежде, чем их ликвидировали ответным огнем.