В Португалии при тушении лесных пожаров разбился самолет

Самолет Canadair во время тушения от лесных пожаров в Португалии. 20 июня 2017

Самолет Canadair во время тушения от лесных пожаров в Португалии. 20 июня 2017

МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Самолет Canadair, участвующий в тушении лесных пожаров в центральной части Португалии, разбился, сообщили РИА Новости в Гражданской защите Португалии.

Речь идет о самолете, который работал в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия). В тушении пожаров помимо португальской техники участвуют самолеты из Испании, Италии и Франции. Представители ВВС Испании заявили, что самолет не испанский. Окончательно станет ясно, какой именно самолет потерпел крушение, и есть ли жертвы, когда до места доберутся спасатели.

Самолет упал в лесном массиве между населенными пунктами Лорисейра и Оузенда. Доступ в район падения затруднен – здесь стоит столб дыма из-за огня. К месту падения направляется спасательный вертолет, а также две машины скорой помощи.

В Педроган-Гранди, как сообщает португальское издание Publico, эвакуированы 13 деревень. Ранее в муниципалитете Гойш (округ Коимбра), где во вторник сложилась наиболее сложная ситуация, были эвакуированы 27 деревень.

Publico сообщает, что огонь вплотную приблизился к оперативному штабу Гражданской защиты, где в настоящее время находится государственный секретарь внутренних дел Жорже Гомиш. Огонь, который пытаются погасить, бушует буквально в 20 метрах от здания.

Ситуация в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), где в минувшие выходные погибли более 60 человек, во вторник значительно улучшилась. Там удалось локализовать 85% охваченной огнем территории. Всего огонь уничтожил более 30 тысяч гектаров леса. По последним официальным данным погибли 64 человека, около 150 получили ранения. В тушении огня в Педроган-Гранди принимают участие 17 самолетов и четыре вертолета, 1,2 тысячи пожарных, более 400 транспортных средств. Несмотря на то, что до сих пор полностью не удалось справиться с одним из очагов, ситуация находится под контролем.

В борьбе с пожарами в Португалии участвуют 2,2 тысячи пожарных, которые без отдыха уже несколько суток пытаются справиться со стихийным бедствием. В стране собирают материальную и гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров, а также воду и еду для пожарных.

На помощь Португалии прибыли самолеты-амфибии из Испании, Италии и Франции. В ближайшее время отправиться самолет из Марокко. Кроме того, Испания направила на помощь соседней стране 200 военных и 25 пожарных.