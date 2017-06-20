Рябков: США, расширяя санкции, противоречат собственным декларируемым целям

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтон, расширяя санкции против РФ, противоречит собственным декларируемым целям, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям", — сказал Рябков.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".