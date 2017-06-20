Порошенко заявил о поддержке США территориальной целостности Украины

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

Порошенко находится с рабочим визитом в США.

"Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ на Украине", — заявил Порошенко на брифинге во вторник по результатам встречи с Трампом, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Президент Украины также сообщил, что остался доволен результатами встречи в Белом доме. "Повестка дня встречи в Белом доме очень широкая. Я доволен результатами переговоров и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", — написал он в Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.