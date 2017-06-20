В Португалии из-за пожаров эвакуировали жителей 27 деревень

МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Португалии остается сложной: наиболее опасной точкой стал муниципалитет Гойш (округ Коимбра), где эвакуированы 27 деревень, сообщил государственный секретарь внутренних дел Жорже Гомиш в интервью португальскому телеканалу RTP.

Утром во вторник специалисты заявляли, что скорее всего им удастся полностью взять под контроль бушующие в центральной части страны пожары. Однако из-за жаркой погоды и сильного ветра огонь начал распространяться с новой силой – в первую очередь в муниципалитете Гойш, где живут 4,5 тысячи человек. В течение дня ведется эвакуация жителей деревень, ближе всего расположенных к зонам, охваченным пламенем. Ситуация осложняется плохой видимостью из-за дыма: самолеты не могут постоянно работать в этом районе.

Оперативный командующий Гражданской защитой Витор Вас Пинто назвал ситуацию в Гойш "вызывающей беспокойство", поскольку "огонь быстро распространяется".

Ситуация в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), где погибли более 60 человек, значительно улучшилась. Там удалось локализовать 85% охваченной огнем территории. Всего огонь уничтожил более 30 тысяч гектаров леса. По последним официальным данным погибли 64 человека, около 150 получили ранения. В тушении огня в Педроган-Гранди принимают участие 17 самолетов и четыре вертолета, 1,2 тысячи пожарных, более 400 транспортных средств. Несмотря на то, что до сих пор полностью не удалось справиться с одним из очагов, ситуация находится под контролем, заявил Пинто.

В борьбе с пожарами в Португалии участвуют 2,2 тысячи пожарных, которые без отдыха уже несколько суток пытаются справиться со стихийным бедствием. В стране собирают материальную и гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров, а также воду и еду для пожарных.

На помощь Португалии прибыли самолеты-амфибии из Испании, Италии и Франции. В ближайшее время отправиться самолет из Марокко. Испания также направила пожарных и военных на помощь соседней стране.

В настоящее время идентифицированы 32 из 64 погибших, сообщила министр внутренних дел Конштансу Урбана ди Соуза. Для опознания остальных потребуются более сложные анализы, в частности ДНК – тела практически неузнаваемы.

Причиной мощнейшего пожара, вспыхнувшего в субботу в муниципалитете Педроган-Гранди, где погибли более 60 человек, стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах.

Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в округе Лейрия, не было в течение многих десятилетий.