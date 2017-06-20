Россия может предпринять ответные меры на санкции США, заявил Джабаров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия проанализирует расширение минфином США санкций в отношении граждан РФ и банков, работающих в Крыму, ответные меры могут быть предприняты после заседания G20. Об этом РИА Новости во вторник заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он также не исключил, что введенные во вторник администрацией Дональда Трампа санкции против РФ могут быть шагом навстречу конгрессменам, чтобы они не принимали закон об ограничениях в отношении российской экономики.

"Возможно, Трамп предпринял этот шаг, чтобы притормозить находящийся в Конгрессе законопроект о санкциях против России, который он не хочет подписывать. Некий "шаг навстречу" палате представителей", — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что ничего не поменялось, никаких объективных причин для расширения минфином США санкций против России нет.

"Нужно проанализировать вводимые против нашей страны ограничения и возможные ответные меры России на такие недружественные шаги. Это решение может быть принято после заседания G20 в июле в Гамбурге, в котором примут участие президенты РФ и США", — подчеркнул он.

Комментируя попадание в санкционный список сенатора Александра Бабакова, Джабаров назвал это неудивительным.

"Бабаков – спецпредставитель президента РФ по работе с соотечественниками. Видимо хотят как-то "укусить" представителей президента", — заключил он.