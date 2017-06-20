В Бельгии гражданин Германии пытался наехать на автомобиле на детей в парке

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Психически неуравновешенный гражданин Германии въехал на автомобиле на бельгийский военный полигон и пытался наехать на группу детей, устроивших пикник в парке на территории лагеря, сообщает издание Avenir со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в понедельник днем, однако полиция сообщила о нем лишь во вторник. "Он в понедельник во второй половине дня по неизвестной причине проник на территорию военного лагеря Эльзенборн на своей машине. Мужчина, страдающий психическим заболеванием, совершил несколько аварий и пытался наехать на группу школьников, их учителей и лесничего, которые находились на экскурсии", — сообщил полицейский, отметив, что речь идет о покушении на убийство.

В свою очередь, по словам бургомистра коммуны Бютгенбах Эмила Даннемарка, школьники регулярно приходят на экскурсию на территорию военного лагеря, расположенного в заповедной зоне неподалеку от границы с Германией. Когда автомобилист проник на полигон, они устраивали пикник.

"Учителя быстро отреагировали и немедленно отвели детей в недоступное для автомобиля место, тогда как лесничий безуспешно пытался перехватить водителя", — сообщил бургомистр.

Автомобилиста задержали военные, проходящие службу на полигоне. Его поместили в психиатрическую лечебницу в расположенном неподалеку немецком городе Ахен. Никто не пострадал.