Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене минского формата

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

На вопрос, обсуждался ли вопрос смены минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером".

"Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил он.