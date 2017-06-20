Египетские полицейские уничтожили трех террористов под Александрией

КАИР, 20 июн — РИА Новости. Египетская полиция ликвидировала троих членов террористической группировки "Хасм", являющейся боевым крылом движения "Братья-мусульмане", в предместьях города Александрия, об этом во вторник заявило МВД страны.

По данным ведомства, объявленные в розыск за террористическую деятельность члены вооруженной группировки скрывались в квартире в одном из населенных пунктов под Александрией. Решение открыть огонь на поражение полицейские приняли после того, как радикалы попытались сами применить оружие для того, чтобы скрыться от силовиков.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, произошедших в разных частях Египта, погибли сотни египтян.