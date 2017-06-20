RT и Ларри Кинг проведут VR-панель на фестивале Starmus

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На IV научно-популярном фестивале Starmus в Норвегии RT представит спецпроект "Космос 360", а также проведет панельную дискуссию о виртуальной реальности, модератором которой выступит тележурналист Ларри Кинг.

Легендарный тележурналист, ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America Ларри Кинг выступит модератором панельной дискуссии RT на тему "Журналистика 360 в космосе: Новая эра" (Space journalism 360: New era) 21 июня. "Меня всегда очень интересовало все, что связано со вселенной и космосом. С нетерпением жду возможности принять участие в презентации RT и последующем обсуждении, чтобы побольше узнать об этом", — сказал Кинг.

RT представит первое в истории панорамное видео Земли, снятое в формате 360 градусов на борту Международной космической станции (МКС), а также ролик с бэкстейджа. Руководитель RT360 Эдуард Чижиков расскажет об особенностях иммерсивного формата, создании видео для разных платформ и других аспектах виртуальной реальности. Главный герой проекта "Космос 360", запущенного совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия", российский космонавт Андрей Борисенко поделится своим опытом VR-съёмки в невесомости.

"Наш совместный с RT проект "Космос 360" — это замечательная возможность для жителей Земли своими глазами увидеть всё, что видят космонавты, находясь на МКС", — рассказал Андрей Борисенко.

Участники фестиваля также смогут посмотреть ролики проекта RT "Космос 360" в кинотеатре виртуальной реальности. Телеканал RT одним из первых среди мировых информационных СМИ начал производить видео в формате 360 градусов. Видеоролики спецпроекта "Космос 360", набравшие более 22 миллионов просмотров в соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, доступны не только в интернете, но и в мобильном приложении RT360.

Видеоагентство RT Ruptly — глобальный дистрибьютор контента фестиваля Starmus — будет вести прямые трансляции панелей с участием всемирно известных учёных, нобелевских лауреатов по физике, медицине, экономике и т.д.

Starmus — фестиваль, объединяющий астрономию с различными науками, искусством и музыкой, который собирает учёных, бизнесменов, деятелей науки и искусства для обсуждения глобальных проблем. В этом году фестиваль планируют посетить легендарный советский лётчик-космонавт Алексей Леонов, французский учёный-микробиолог Эммануэль Шарпентье, американский кинорежиссёр Оливер Стоун, британские музыканты Брайан Мэй и Питер Гэбриэл, сооснователь Skype Ян Таллин, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и многие другие.