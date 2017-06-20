Посольство подтвердило гибель россиянки на курорте в Черногории

БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Посольство РФ в Черногории подтверждает гибель российской гражданки в городе Будва, но не может комментировать детали произошедшего из-за отсутствия официального уведомления от местных властей, сообщила РИА Новости пресс-атташе дипломатического представительства Елизавета Борисова.

Инцидент с гражданкой России произошел в понедельник. По информации черногорских СМИ со ссылкой на местную полицию, 68-летней женщине с инициалами С. Н. стало плохо в воде, в результате чего она утонула.

"Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей", — пояснила Борисова.