ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон назвал во вторник небезопасным перехват самолетом ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США в районе Балтийского моря.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что истребитель ВКС РФ пролетел вблизи самолета ВВС США над Балтийским морем. При этом, по данным телеканала, расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.

"Девятнадцатого июня американский самолет RC-135U, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, был перехвачен российским Су-27. В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолетом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Пентагона.