Лесные пожары на юге Хорватии взяли под контроль

БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Пожары на юге Хорватии в районе города Макарска, в результате которых выгорело 410 гектаров хвойного леса, оливковых рощ и низкой растительности, находятся под полным контролем пожарных, сообщил журналистам руководитель региональной противопожарной службы Дражен Главина.

Пожары возникли в ночь на понедельник в парке природы Биоково – в горах над курортными поселками Тучепи и Подгора. Вскоре огонь спустился вниз к жилому массиву, в результате чего из местных отелей и апартаментов были временно эвакуированы порядка тысячи туристов.

Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются. Сведений о пострадавших нет. Как сообщал ранее информационный портал index.hr, по неофициальным сведениям возгорание было вызвано искрением линий электропередач, а распространению огня способствовал сильный ветер.

Сейчас на месте остаются дежурить 150 пожарных, для тушения небольших очагов огня в труднодоступных районах используется самолет.