В ЛНР опасаются провокаций со стороны ВСУ в связи с визитом Хуга в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (162)

Эвакуация тела военнослужащего ВСУ из серой зоны в районе населенного пункта Желобок. Архивное фото

Эвакуация тела военнослужащего ВСУ из серой зоны в районе населенного пункта Желобок. Архивное фото

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике опасаются провокаций украинских силовиков в преддверии визита в Донбасс замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что Хуг с 19 по 25 июня посетит Донецкую и Луганскую области, чтобы оценить гуманитарную обстановку и ситуацию с безопасностью в регионе. Во вторник замглавы миссии ОБСЕ посетил Донецкую область.

"ВСУ (вооруженные силы Украины) активизировали разведку вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности 53 бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Санжаровка зафиксировано проведение воздушной разведки с применением беспилотников.

"По нашим данным, разведка ведется с целью перехода группы диверсантов в "серую зону" для совершения диверсий в преддверии рабочей поездки заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга на Донбасс", — добавил Марочко.