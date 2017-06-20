Хуг: продолжение боев в Донбассе не говорит о провале минских соглашений

САХАНКА (Донецкая область), 20 июн — РИА Новости. Продолжение боевых действий в Донбассе — это провал подписантов минских соглашений, а не самого переговорного процесса, заявил журналистам первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Согласно заявлениям депутатов Рады, которые принимают участие в разработке документа, главными его идеями являются признание отдельных районов Донецкой и Луганской областей "оккупированными" территориями, а также переход к проведению там "воинской операции" вместо "антитеррористической" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

"Решение конфликта лежит в руках так называемых ДНР, украинских вооруженных сил, а также всех подписантов, которые подписали соглашения. Если бои будут продолжаться, и этот населенный пункт (Саханка — ред.) будет так же находиться под обстрелами, это не будет провалом минских соглашений, это не будет провалом СММ — это будет провалом тех, кто подписал эти соглашения. А подписантами являются господин Захарченко, господин Плотницкий и бывший президент Кучма", — сказал Хуг.

Хуг, который прибыл с инспекцией в прифронтовой населенный пункт Саханка, расположенный в самопровозглашенной ДНР, вновь отметил также, что стрельба по густонаселенным районам и размещение там военной техники является абсолютно неприемлемым.