Трое раненных у мечети в Лондоне остаются в критическом состоянии

Цветы на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

Цветы на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

ЛОНДОН, 20 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Трое пострадавших в теракте в лондонском районе Финсбери-Парк около мечети, где мужчина на фургоне наехал на группу прихожан, остаются в критическом состоянии, всего в больницах находятся семеро пострадавших, сообщили РИА Новости в лондонском управлении национальной службы здравоохранения.

"В Королевском госпитале Лондона находятся пятеро пострадавших, из них трое — в критическом состоянии. В больнице Уиттингтон — один человек, и еще один — в больнице Сент-Мэри. Как ожидается, мы обновим эти цифры завтра утром", — сообщил представитель пресс-офиса управления.

В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам.

Власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.