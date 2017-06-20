Бахрейн запретил показ фильмов с израильскими актерами

МАНАМА, 20 июн — РИА Новости. Парламент Бахрейна во вторник принял поправку к закону о СМИ, которая запрещает показ в королевстве фильмов и распространение печатных изданий, снятых или издаваемых с участием израильского капитала. Этот запрет коснется и фильмов, где снялись израильские актеры, сообщила бахрейнская газета "Аль-Аям".

Как отмечает издание, такое решение депутаты приняли, чтобы "подтвердить неизменность позиции Бахрейна", не имеющего отношений с Израилем аналогично большинству арабских стран из-за оккупации им палестинских территорий.

Бахрейн подвергся сильной критике различных арабских организаций, выступающих против нормализации отношений арабского мира с Израилем после того, как израильская делегация приняла участие в конгрессе ФИФА, проходившем в Манаме в мае. Однако в королевстве проживает самая крупная еврейская община среди стран Персидского залива, в столице находится еврейский музей, который создан при синагоге. Евреи — подданные Бахрейна зачастую занимают в королевстве весомые посты, работая в правительстве, парламенте и крупных компаниях. Они поддерживают связи с еврейскими общинами в других странах мира, в том числе в Израиле.