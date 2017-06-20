ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Истребитель ВКС РФ пролетел вблизи самолета ВВС США над Балтийским морем, сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Как сообщили два американских источника, вооруженный российский истребитель пролетел рядом с американским самолетом-разведчиком в районе Балтийского моря в понедельник", — говорится в сообщении.

Там указывается, что расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.

Один из источников сообщил телеканалу, что речь идет о российском истребителе Су-27, который был оснащен ракетами. По его словам, сближение произошло с американским самолетом RC-135. При этом, как указывает Fox News, "пока неизвестно, насколько близко он находился к Калининграду".

Поведение российского самолета названо "провокационным".

По данным телеканала, "со 2 июня в районе Балтийского моря зафиксировано свыше 35 так называемых "взаимодействий" между американскими и российскими военными самолетами и кораблями". Однако, как сказал один из американских представителей, "этот инцидент является наиболее примечательным, поскольку военные США рассматривают его как "небезопасный".

Пентагон пока не ответил на запрос РИА Новости прокомментировать ситуацию.