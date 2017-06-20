Киев при взыскании штрафа с "Газпрома" не нарушит обязательств перед ЕС

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украина при взыскании антимонопольного штрафа с "Газпрома" не будет предпринимать действий, которые могут нарушить транзитные обязательства Киева перед странами ЕС, сообщил глава министерства юстиции Украины Павел Петренко на брифинге во вторник.
При этом он отметил, что ведомством прорабатываются все возможные механизмы взыскания средств. "Мы отрабатываем разного рода механизмы взыскания убытков и штрафов, я не буду все детали раскрывать, но мы будем это делать исключительно в рамках украинского законодательства и наших обязательств перед партнерами с ЕС и странами-соседями на западной границе. Есть много инструментов выполнения этого решения", — добавил министр.
В то же время, по словам Петренко, Минюст считает более интересными международно-правовые механизмы, которые позволяют взыскать штраф за счет имущества "Газпрома", которое есть в других странах. "Выберем лучшие механизмы для того, чтобы выполнить это решение в полном объеме. Мы анализируем все правовые механизмы, чтобы выполнить решение суда. Но еще раз повторюсь, наши действия не будут направлены против наших партнеров в ЕС и стран, которые являются потребителями газа", — добавил министр.
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.