Киев при взыскании штрафа с "Газпрома" не нарушит обязательств перед ЕС

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украина при взыскании антимонопольного штрафа с "Газпрома" не будет предпринимать действий, которые могут нарушить транзитные обязательства Киева перед странами ЕС, сообщил глава министерства юстиции Украины Павел Петренко на брифинге во вторник.

"Что касается газа, который идет по транзиту, то он идет по контрактам, которые есть со странами ЕС, и эти контракты предусматривают соответствующие обязательства. И мы, как очень ответственный партнер для стран ЕС, не будем делать те вещи, которые могут навредить безопасности наших стран-соседей: Польши, Чехии, Германии и тех стран, которые не имеют в принципе отношения к "Газпрому", — сказал Петренко.

При этом он отметил, что ведомством прорабатываются все возможные механизмы взыскания средств. "Мы отрабатываем разного рода механизмы взыскания убытков и штрафов, я не буду все детали раскрывать, но мы будем это делать исключительно в рамках украинского законодательства и наших обязательств перед партнерами с ЕС и странами-соседями на западной границе. Есть много инструментов выполнения этого решения", — добавил министр.

В то же время, по словам Петренко, Минюст считает более интересными международно-правовые механизмы, которые позволяют взыскать штраф за счет имущества "Газпрома", которое есть в других странах. "Выберем лучшие механизмы для того, чтобы выполнить это решение в полном объеме. Мы анализируем все правовые механизмы, чтобы выполнить решение суда. Но еще раз повторюсь, наши действия не будут направлены против наших партнеров в ЕС и стран, которые являются потребителями газа", — добавил министр.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.