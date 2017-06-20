Лавров заявил, что о "плане Тиллерсона по России" читал только в СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что слышал о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по России только из СМИ.

"Читал. Вы же пишете, я читаю", — сказал Лавров РИА Новости в ответ на вопрос, знает ли он о плане Тиллерсона.

Портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента США сообщил, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, состоящий из трех основных пунктов. Во-первых, предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов. Второй пункт — общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, пишет BuzzFeed. Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под стратегической стабильностью обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.