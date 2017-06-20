В ДНР опасаются провокаций силовиков в связи с визитом Порошенко в США

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в связи с визитом президента Украины Петра Порошенко в США.

В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где у него запланированы встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Дональдом Трампом. По информации пресс-секретаря президента Украины, Порошенко также проведет встречи в Госдепартаменте, министерстве энергетики, министерстве торговли и министерстве обороны США.

"Мы ожидали от них (силовиков — ред.) провокаций с 17 по 21 июня. Получается, что время еще есть. Порошенко еще не встретился (с президентом США — ред.)", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

При этом он отметил, что относительное снижение числа обстрелов в Донбассе за последние сутки может быть связано с визитом в регион первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуга.