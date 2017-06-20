МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение Страсбургского суда по правам человека по российскому закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних продиктовано Советом Европы, который использует ЕСПЧ как "инструмент искусственного очернения РФ".

Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости. ЕСПЧ отметил, что, "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение было произвольным".

"Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает прямо говоря политически-мотивированные решения в отношении России. Этот вердикт из того же разряда. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда. Остается только сожалеть, что судебное пространство Совета Европы политизируется, а ЕСПЧ используется как инструмент искусственного очернения России", — заявил Слуцкий журналистам.

Парламентарий добавил, что Россия против навязывания чуждых ей семейных ценностей и "не позволит калечить умы подрастающего поколения".