Инженер, заминировавший госпиталь в Бангкоке, объяснил мотивы преступления

Военные на месте взрыва в больнице Пхрамонгкутклао в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото

Военные на месте взрыва в больнице Пхрамонгкутклао в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в госпитале в Бангкоке признал свою вину, заявив о неприязни к армии и военным госпереворотам, передает агентство Франс Пресс.

Взрыв в военном госпитале Пхрамонгкутклао произошел 22 мая – в третью годовщину переворота, о котором объявил командующий армии генерал Прают Чан-Оча. Самодельная бомба была вмонтирована в вазу с цветами, при ее взрыве пострадали более 20 человек.

В изготовлении и установке бомбы признался 62-летний бывший инженер Ваттана Пхумрет (Wattana Phumret).

"Я руководствовался ненавистью к правительствам, которые приходят к власти после военных переворотов. Каждый переворот вызывает экономическую катастрофу и ограничение прав человека", — заявил он.

Кроме того, экс-инженер заявил, что и ранее устанавливал взрывные устройства малой мощности в различных районах Бангкока.