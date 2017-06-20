Инженер, заминировавший госпиталь в Бангкоке, объяснил мотивы преступления

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в госпитале в Бангкоке признал свою вину, заявив о неприязни к армии и военным госпереворотам, передает агентство Франс Пресс.
Взрыв в военном госпитале Пхрамонгкутклао произошел 22 мая – в третью годовщину переворота, о котором объявил командующий армии генерал Прают Чан-Оча. Самодельная бомба была вмонтирована в вазу с цветами, при ее взрыве пострадали более 20 человек.
В изготовлении и установке бомбы признался 62-летний бывший инженер Ваттана Пхумрет (Wattana Phumret).
"Я руководствовался ненавистью к правительствам, которые приходят к власти после военных переворотов. Каждый переворот вызывает экономическую катастрофу и ограничение прав человека", — заявил он.
Кроме того, экс-инженер заявил, что и ранее устанавливал взрывные устройства малой мощности в различных районах Бангкока.