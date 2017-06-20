САНА, 20 июн — РИА Новости. Власти Катара предписали дипломатическому персоналу посольства Йемена в стране покинуть Доху в течение 48 часов, сообщил РИА Новости йеменский дипломатический источник.

"Власти Катара известили миссию о необходимости покинуть (Катар – ред.) в течение двух суток", — заявил источник.

Официальных заявлений от МИД Йемена и Катара по данному поводу пока не поступало.

Cаудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Катар все обвинения отверг.

Ранее Катар заявлял, что не планирует ответных мер.