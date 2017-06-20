США заинтересованы в обострении ситуации в Донбассе, считает политолог

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтон может попытаться подтолкнуть Киев к обострению конфликта в Донбассе в ходе запланированной встречи главы Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Ранее Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где у него запланированы встречи с Пенсом и Трампом. По информации пресс-секретаря президента Украины, Порошенко также проведет встречи в госдепартаменте, министерстве энергетики, министерстве торговли и министерстве обороны США.

"Я думаю, что, скорее всего, Вашингтон сейчас будет заинтересован в том, чтобы подтолкнуть Украину к обострению ситуации в Донбассе и нанести удар по минским соглашениям", — заявил Фененко РИА Новости.

По его мнению, запланированная встреча "подтверждает преемственность курса администрации Трампа в отношении администрации Обамы".

"Любая американская администрация будет оказывать поддержку Украине, потому что Украина для них – это гарант невосстановления Советского Союза. Поэтому будь на Украине любой, хоть самый националистический режим, Соединенные Штаты все равно будут поддерживать", — заявил Фененко.

Также Фененко назвал "большими преувеличениями" и "попыткой создать искусственные кризисы" заявления Порошенко о том, что его рабочий визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке Украины со стороны США.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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