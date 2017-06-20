Посиделки в Варшаве: "старики" и "молодые" члены ЕС встретились просто так

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Королевском замке в столице Польши состоялся саммит Вишеградской четверки — Венгрии, Польши, Чехии и Словакии — на уровне глав правительств. Главным его событием стала церемония передачи председательства в группе от Польши к Венгрии. Главной особенностью — то, что на него кроме премьеров четырех восточноевропейских государств были приглашены представители стран Бенилюкса: Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Молодые республики — члены Европейского союза, вступившие в него после распада социалистического блока, встретились с отцами-основателями ЕС — тремя старейшими западными монархиями. Они обсудили Brexit, проблемы миграции, отношения с Россией и необходимость реформирования европейского сообщества. Собственно, обменом мнениями все и закончилось — никаких судьбоносных решений и исторических деклараций участники саммита не приняли. Мало того, по окончании участники сделали весьма противоречивые заявления.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Встреча глав стран Вишеградской четверки и представителей стран Бенилюкса в Варшаве. 19 июня 2017 © AP Photo / Czarek Sokolowski Встреча глав стран Вишеградской четверки и представителей стран Бенилюкса в Варшаве. 19 июня 2017

Груз проблем

Вишеградская группа, или Вишеградская четверка — сообщество четырех восточноевропейских государств, возникшее в 1991 году в венгерском городе Вишеград: именно там в 1335 году три монарха (венгерский Карл I Роберт, польский Казимир III Великий и чешский Ян Люксембургский) заключили договор о вечной дружбе. Сначала союз назывался Вишеградской тройкой, или Вишеградским треугольником. Позже, когда Чехословакия разделилась на две страны, "тройка" стала "четверкой".

После 1 мая 2004 года, когда все четыре страны вступили в Европейский союз, у сообщества возникло новое предназначение: теперь оно объединило молодых членов ЕС, представляющих бывший Восточный блок и тем разительно отличающихся от своих западных партнеров. В том числе от стран Бенилюкса — Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, — состоящих в Евросоюзе со дня его основания в 1992 году и входящих в число его основоположников.

На состоявшийся накануне саммит вишеградцы приехали с грузом серьезных проблем касательно их отношений с Брюсселем. Несколькими днями ранее Европейская комиссия объявила, что будет разбираться с Чехией, Польшей и Венгрией из-за несоблюдения этими странами законодательства ЕС, а именно — из-за отказа принимать беженцев по квотам, распределенным между государствами — членами европейского сообщества в 2015 году.

В частности, Чехия приняла на свою территорию лишь 12 мигрантов из 2600 и, как заявил глава МВД страны Милан Хованец, больше в рамках обязательных квот до конца года уже не примет никого — в то время как срок, отведенный Евросоюзом, истекает в сентябре.

Аналогичным образом повели себя Венгрия и Польша. В ответ Брюссель пригрозил непослушным санкциями и дал им месяц на исправление. В противном случае им могут урезать дотационные выплаты или же наложат денежные штрафы.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия) © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП "Хоргош-Реске" (Венгрия)

"Вишеградские" покоряться и исправляться не захотели, отреагировали возмущенно. Президент Чехии Милош Земан обвинил Евросоюз в "начале манипулирования государственностью", а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что евробюрократы "открыто поддерживают террористов". Венгрия объявила, что начинает судебный процесс против Брюсселя, Польша высказала такое же намерение. В этих странах зазвучали голоса политиков, призывающих к выходу из ЕС.

В свою очередь, в Евросоюзе все активнее продвигают идею "Европы двух скоростей", по сути, ставящую под сомнение целесообразность расширения ЕС, произошедшего в начале 2000-х. Суть сводится к тому, чтобы продолжить более тесную евроинтеграцию лишь западных государств-членов, тогда как их южным и восточным партнерам дать время на то, чтобы они смогли подтянуть своих более развитых соседей.

Вишеградская четверка и примкнувшие к ним Болгария, Румыния, Хорватия и Словения на уровне министров экономического развития там же, в Варшаве, незадолго до саммита подписали так называемую Бельведерскую декларацию, в которой резко высказались против проекта "Европы двух скоростей": по их мнению, такая политика значительно ослабит общий рынок и ЕС в целом.

Разные взгляды

Проблема миграции стала одной из главных тем саммита. По словам Виктора Орбана, изначальные противоречия в этой области дали о себе знать.

"У нас разные подходы и миграционные политики. Были страны, которые сказали, что не хотят менять национальный состав своих стран. Другие государства, живущие в более разнородной реальности, отстаивали иную позицию", — отметил венгерский премьер.

Впрочем, в начале итоговой пресс-конференции участники саммита с воодушевлением заявили, что, несмотря на принципиальные и кардинальные расхождения в подходах к этой проблеме, им все же удалось сблизить позиции — все согласились с тем, что в ЕС должна быть создана общая концепция борьбы с миграционным кризисом. Никто не возразил против того, что все члены Евросоюза должны охранять внешние границы, что мигрантов на начальном этапе необходимо отделять от беженцев, что надлежит составить общий список безопасных государств, откуда те приезжают.

Однако чуть позже все тот же Виктор Орбан заявил, что "странам ЕС будет сложно выработать общую позицию" по миграции.

"Мы можем договориться по каким-то отдельным элементам. Но я сомневаюсь, что у нас когда-нибудь будет общая миграционная политика", — подчеркнул он.

© AFP 2017 / Wojtek Radwanski Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на встрече стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017 © AFP 2017 / Wojtek Radwanski Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на встрече стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017

Меньше разногласий прозвучало по поводу другой темы — отношений с Россией. По словам премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, участники встречи сошлись в том, что, выстраивая эти отношения, недостаточно действовать только с помощью санкций — необходимо подумать о диалоге.

"Важно продолжать диалог, нужно говорить друг с другом. Мы не должны говорить только о санкциях и реагировать новыми санкциями. Мы должны найти выход из крымского кризиса", — сказал Беттель.

При этом ни Вишеград, ни Бенилюкс не поддерживают воссоединение Крыма с Россией и критически относятся к происходящему на востоке Украины. И те и другие убеждены, что нужно искать выход из сложившейся ситуации.

"Мы должны выработать общее решение", — заявил глава правительства Люксембурга.

И уж совсем не возникло у них противоречий по таким темам, как происходящий Brexit и будущее Евросоюза. То, что выход Великобритании из европейского сообщества ощутят на себе экономики всех стран — членов ЕС, ни у кого из участников не вызывает сомнений. Как и в том, что Евросоюз нуждается в структурных реформах и шагах по развитию общего рынка. Об этом, в частности, сообщил нидерландский премьер Марк Рютте.

"Я убежден, что будущее Евросоюза может быть положительным только в том случае, если мы сохраним единство всех 27 стран-членов. Это требует соблюдения ряда условий", — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

© AP Photo / Alik Keplicz Встреча глав стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017 © AP Photo / Alik Keplicz Встреча глав стран Вишеградской четверки в Варшаве. 19 июня 2017

Встреча ради встречи?

Исчерпывающе точно итоги саммита охарактеризовал чешский премьер Богуслав Соботка.

"Важно, что мы в принципе встретились", — сказал он.

Тем не менее этот варшавский саммит весьма красноречиво характеризует то состояние, в котором пребывает сегодня весь Европейский союз. Разногласия по такой острой проблеме, как миграционный кризис, и вызванные им противоречия, касающиеся отношений Брюсселя с европейскими столицами, сегодня слишком очевидны и по мере развития становятся все более непримиримыми.

Поэтому надежда на то, что встреча "старослужащих" членов Евросоюза с "молодыми" восточными партнерами может привести к консенсусу по всем позициям, в принципе, была несостоятельна. Впрочем, организатор этого саммита польский премьер Беата Шидло особых иллюзий и не питала. По ее словам, важно было "поднять диалог на новый уровень" — то есть с уровня министров иностранных дел на уровень глав правительств.

Что же, если именно это было целью прошедшего саммита, то она, безусловно, достигнута. Его участники даже заявили о том, что отныне положено начало новому формату переговоров в рамках Евросоюза.