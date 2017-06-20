На складе в Токио вспыхнул крупный пожар

Пожар на складе в Токио, Япония. 20 июня 2017

Пожар на складе в Токио, Япония. 20 июня 2017

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Крупный пожар на подлежащем сносу складе в районе Кото-ку в Токио тушат 50 расчетов, передает агентство Киодо.

По его данным, один человек получил травмы и ему оказана помощь в больнице. Всего во время пожара на месте работали 25 человек.

Как сообщает полиция, пожар начался на втором этаже 4-этажного здания. По данным телеканала NHK, пожаром охвачена площадь около 5000 квадратных метров.

База использовалась для распределения молочной продукции, но с марта этого года там идут работы по сносу здания.

В радиусе 300 метров от пожара находятся жилые дома и станция метро.

Fire engulfs Tokyo storage building under demolition

https://t.co/SR2P9OpXTg — News Summed Up (@newssummeduphq) 20 июня 2017 г.

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