В России и на Украине призвали к поиску репортера, пропавшего в Донецке

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Союз журналистов России и Национальный союз журналистов Украины выпустили совместное заявление с призывом к скорейшему выяснению судьбы донецкого журналиста Станислава Асеева, пропавшего в Донецке в июне. Заявление принято в Вене в ходе конференции ОБСЕ по свободе прессы.

В документе выражена глубокая обеспокоенность судьбой Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, а также указывается, что о его исчезновении в Донецке стало известно 2 июня. Кроме того, отмечается, что "никто не взял на себя ответственность за исчезновение журналиста и официальных заявлений о его месте пребывания не сделано".

"Призываем международное сообщество приложить максимум усилий для выяснения судьбы нашего коллеги — Станислава Асеева и его освобождения", — говорится в заявлении, подписанном председателем СЖР Всеволодом Богдановым и главой НСЖУ Сергеем Томиленко.

Заявление поддержала Европейская федерация журналистов, сообщила в ходе конференции вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина, напомнив, что за все время конфликта на Украине в результате совместных усилий журналистских союзов России и Украины было освобождено восемь российских и украинских журналистов.

На сайте Европейской федерации журналистов указывается, что Асеев работал в Донецке, в частности, для радио "Свобода" и газеты "Украинская правда".