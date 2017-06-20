НАТО призвала Россию и Белоруссию соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад"

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. НАТО призывает Россию и Белоруссию соблюдать нормы Венского документа ОБСЕ при подготовке и проведении учений "Запад-2017" и намерена пристально наблюдать за ходом этих учений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Литве, которая транслируется на интернет-сайте НАТО, Столтенберг заявил, что НАТО "собирается пристально следить и наблюдать за учениями "Запад".

"Все страны имеют право проводить учения. Но важно, чтобы про проведении учений как Россией, так и Белоруссией, выполнялись международные директивы, соглашения и обязательства", — сказал генсек альянса.

Он отметил, что нормы оповещения о проведении учений и организации международного наблюдения содержатся в Венском документе ОБСЕ.

"Мы призываем Россию и Белоруссию сделать это в соответствии с Венским документом, чтобы учения "Запад-2017" были прозрачными и предсказуемыми. Мы также работаем в рамках Совета Россия – НАТО (СРН), чтобы добиться большей прозрачности, предсказуемости в связи с военной ситуацией и учениями", — заявил Столтенберг.

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.