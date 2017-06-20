Молния ударила в самолет, летевший из Стамбула в Казань

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самолет турецких авиалиний вернулся вскоре после вылета в стамбульский аэропорт из-за ударившей в него молнии, передает телеканал Haberturk.

Самолет компании Turkish Airlines со 101 пассажиром на борту направлялся в Казань.

По данным канала, молния ударила в лайнер Boeing 737-800 в 21.39 понедельника по местному времени (совпадает с московским) вскоре после вылета из стамбульского аэропорта имени Ататюрка.

Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После посадки самолет отогнали в ангар для проведения технической проверки. Пассажиры вылетели в Казань другим бортом, сообщает канал.

В понедельник молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси, в результате чего ему пришлось вернуться обратно в аэропорт Ататюрка.