Более 60% европейцев против уступок Британии в переговорах по Brexit
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 60% европейцев полагают, что ЕС не должен идти на уступки Великобритании в переговорах по Brexit, свидетельствуют данные опроса, проведенного Королевским институтом международных отношений (Chatham House) совместно с компанией Kantar.
Опрос проводился среди двух групп — представителей элит (1823 человека) и простого населения (10195 человек) в десяти странах ЕС. Так, 68% представителей элит и 61% обыкновенных европейцев высказались за то, что Европейский Союз должен поддерживать хорошие отношения с Соединенным Королевством, однако не идти ему на серьезные уступки в переговорах по Brexit. При этом 10% среди элит и 16% среди обычных граждан считают, что ЕС не должен идти ни на какие уступки, даже невзирая на возможное ухудшение отношений.
По результатам исследования, лишь около трети граждан ЕС (34%) считают, что их страна выиграла от членства в союзе, в то время как среди элит так считают почти две трети респондентов (71%). Более половины участников опроса среди обычных граждан также полагают, что жизнь в их государстве была лучше 20 лет назад.
Опрос проводился в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года. В нем приняли участие граждане десяти европейских государств: Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Польши и Франции.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.