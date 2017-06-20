Более 60% европейцев против уступок Британии в переговорах по Brexit

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 60% европейцев полагают, что ЕС не должен идти на уступки Великобритании в переговорах по Brexit, свидетельствуют данные опроса, проведенного Королевским институтом международных отношений (Chatham House) совместно с компанией Kantar.

Опрос проводился среди двух групп — представителей элит (1823 человека) и простого населения (10195 человек) в десяти странах ЕС. Так, 68% представителей элит и 61% обыкновенных европейцев высказались за то, что Европейский Союз должен поддерживать хорошие отношения с Соединенным Королевством, однако не идти ему на серьезные уступки в переговорах по Brexit. При этом 10% среди элит и 16% среди обычных граждан считают, что ЕС не должен идти ни на какие уступки, даже невзирая на возможное ухудшение отношений.

По результатам исследования, лишь около трети граждан ЕС (34%) считают, что их страна выиграла от членства в союзе, в то время как среди элит так считают почти две трети респондентов (71%). Более половины участников опроса среди обычных граждан также полагают, что жизнь в их государстве была лучше 20 лет назад.

Опрос проводился в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года. В нем приняли участие граждане десяти европейских государств: Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Польши и Франции.