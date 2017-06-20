СМИ сообщили о стрельбе в здании правительства Абхазии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выстрелы были слышны в здании правительства Абхазии, у кабинета председателя Фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта, передает агентство "Абхазия-Информ".

Инцидент произошел корпусе №3 по улице Званба, 9.

"По словам сотрудников, работающих в корпусе, около 10 часов (совпадает с мск) раздались выстрелы у кабинета председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадры Агрба", — говорится в сообщении.

Личность стрелявшего выясняется. Как сообщает агентство, в "руководителя Фонда инвалидов стрелял ветеран войны, Герой Абхазии. Все живы".