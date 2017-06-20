Депутат Рады сомневается, что в мире поддержат идею о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Готовящийся властями Украины законопроект о реинтеграции Донбасса не поможет в урегулировании конфликта и вряд ли будет позитивно воспринят международным сообществом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, он предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции".

"Мы должны понимать, что на данный момент есть признанные всем миром минские соглашения и по ним нужно действовать. Все законопроекты, которые нужно выполнять в рамках минских соглашений, нужно вносить в парламент, за них голосовать и воплощать в жизнь, если мы хотим реинтегрировать Донбасс. А не придумывать что-то новое, какое-то пятое колесо для телеги, чтобы вернуть государственный суверенитет Украины на эту территорию", — сказал Новинский журналистам, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

По его словам, законопроект включает в себя спорные моменты, такие как возможность введения военного положения в регионе, что ограничит права местных жителей. К тому же в случае введения военного положения проведение выборов на этих территориях будет невозможным.

"Я не знаю, как будет реагировать на это РФ, но я точно знаю, что международное сообщество будет реагировать на это негативно, мне так кажется… Мы категорически против вот таких вот нововведений. Все, что будет касаться деэскалации ситуации на юго-востоке Украины мы будем поддерживать в рамках минских соглашений. Все что будет наоборот усиливать эскалацию, мы сделаем все чтобы эти законопроекты не принимались в стенах Верховной рады", — добавил Новинский.