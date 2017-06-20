В Кремле поделились ожиданиями от визита Порошенко в США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в рамках предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа США пошлют Киеву мощный сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это касается двусторонних американо-украинских отношений. Естественно, это суверенное дело двух стран. Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о предстоящей встрече президентов Украины и США.