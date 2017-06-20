На севере Синая египетская армия нанесла авиаудар по главарям ячейки ИГ*

Истребитель ВВС Египта во время посадки на авиабазу. Архивное фото

Истребитель ВВС Египта во время посадки на авиабазу. Архивное фото

КАИР, 20 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. ВВС Египта во вторник нанесли воздушный удар по ряду объектов на севере Синайского полуострова, где в тот момент проходило собрание главарей террористической группировки "Бейт аль-Макдис", считающейся египетской ячейкой "Исламского государства"*, цитирует египетское информагентство МЕНА заявление официального представителя ВС Египта.

О потерях экстремистов египетские военные не сообщили.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов.

За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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