Следующим ответом США на действия КНДР может стать война, считает политолог

Жители на одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото

Жители на одной из улиц в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряжённости между США и КНДР не представляется возможной в условиях сохранения мира, следующим ответом Вашингтона на действия Пхеньяна может стать начало военных действий, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Таким образом эксперт ответил на вопрос РИА Новости о том, насколько серьёзно отразится на отношениях США и КНДР смерть американского студента Отто Уомбиера, скончавшегося спустя несколько дней после его освобождения из северокорейской тюрьмы.

"Что касается санкций, то ужесточать их, по-моему, дальше уже попросту некуда. США не поддерживают каких-либо торговых отношений с этой страной. Какие-то дальнейшие меры — это уже просто объявление войны", — сказал Батюк РИА Новости.

Как напомнил эксперт, США уже перебросили в Южную Корею свои бомбардировщики класса Б-1 "для демонстрации американской мощи". "Я уже не вижу, что американцы ещё могут сделать", — добавил собеседник агентства.

Студент университета Виргинии Уормбиер был возвращен домой на прошлой неделе в состоянии комы после длительного заключения в КНДР, через несколько дней он умер.