В Донбассе пропал без вести полковник Нацгвардии Украины

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Национальная гвардия Украины заявила, что во время выполнения боевого задания в Донбассе пропал без вести полковник Нацгвардии Александр Бойко.

"Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей)", — говорится в сообщении.

По данным Нацгвардии, попытки относительно обмена или передачи полковника во вторник не дали результатов.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.