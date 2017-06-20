В Британии заявили, что нужна новая система работы банков после Brexit

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Британии и ЕС необходимо будет выстроить новую систему сотрудничества между банками, чтобы не навредить деловым отношениям после Brexit, передает агентство Рейтер.

"Во-первых, нам необходим новый процесс для установления нормативных требований для трансграничного бизнеса между Великобританией и ЕС. Он должен быть конструктивный, симметричный и прозрачный. И он должен отвечать международным стандартам", — сказал Хаммонд. Он отметил, что механизмы сотрудничества должны обеспечить своевременное и скоординированное управление рисками с обеих сторон, а также быть постоянными.

Также Хаммонд подчеркнул необходимость "плавного" Brexit, что позволит избежать разрушительных последствий для бизнеса.

В понедельник Великобритания и Евросоюз официально начали переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил журналистам, что Великобритания начинает переговоры о своем выходе из состава Евросоюза в позитивном ключе, стремясь к заключению нового и глубокого партнерства с ЕС.

Великобритания проголосовала за выход из ЕС год назад, покинуть объединение она должна не позднее 29 марта 2019 года.