В Британии заявили, что нужна новая система работы банков после Brexit
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Британии и ЕС необходимо будет выстроить новую систему сотрудничества между банками, чтобы не навредить деловым отношениям после Brexit, передает агентство Рейтер.
"Во-первых, нам необходим новый процесс для установления нормативных требований для трансграничного бизнеса между Великобританией и ЕС. Он должен быть конструктивный, симметричный и прозрачный. И он должен отвечать международным стандартам", — сказал Хаммонд. Он отметил, что механизмы сотрудничества должны обеспечить своевременное и скоординированное управление рисками с обеих сторон, а также быть постоянными.
Также Хаммонд подчеркнул необходимость "плавного" Brexit, что позволит избежать разрушительных последствий для бизнеса.
В понедельник Великобритания и Евросоюз официально начали переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил журналистам, что Великобритания начинает переговоры о своем выходе из состава Евросоюза в позитивном ключе, стремясь к заключению нового и глубокого партнерства с ЕС.
Великобритания проголосовала за выход из ЕС год назад, покинуть объединение она должна не позднее 29 марта 2019 года.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.