Ситуация в сфере разоружения зависит от России и США, считает Косачев

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вопрос взаимодействия России и США в сфере поддержания стратегической стабильности, безусловно, приоритетный, и страны могли бы начать с него полноформатное сотрудничество, однако велик риск того, что Белый дом будет связан по рукам и ногам Конгрессом, считает глава международного комитета СФ Константин Косачев.
Ранее BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента сообщил, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с РФ. Сообщается, что в плане Тиллерсона три основных пункта: предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов; общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность; важность поддержания стратегической стабильности с Россией.
По словам Косачева, если такое намерение уже обретает черты стратегии и плана – это интересно вдвойне. "Потому что появляется нечто, с чем можно работать. Но понятно, что "три пункта Тиллерсона" могут быть как платформой для диалога, так и барьером для него же", добавил политик.
"Пункт – поддержание стратегической стабильности с Россией, безусловно, приоритетный. Ибо здесь Россия и США – мировые лидеры, и от них двоих максимально зависит ситуация в сфере разоружения и контроля над вооружениями", — отметил сенатор.
Он напомнил, что Россия попробовала начать "перезагрузку" с администрацией Барака Обамы именно с этого и результат был. "Не вижу препятствий к тому, чтобы стартовать такие же переговоры с администрацией (Дональда) Трампа", — сказал Косачев.
Однако велик риск того, что Белый дом и здесь будет связан по рукам и ногам Конгрессом, полагает он. "Что, впрочем, не мешает начать хотя бы сам разговор, который фактически свернут в последние годы. Let`s start, а там посмотрим", — подчеркнул он.
Поэтому проблема не в "агрессивных действиях России", а в американской интерпретации наших шагов и в том, как США трактуют свои интересы, уверен он. "Если их интересы – весь мир, то любая страна, защищающая свои собственные интересы, автоматически окажется "агрессором", полагает сенатор.
Второй пункт – общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, в том числе по САР и КНДР, и кибербезопасность, также является вопросом интерпретации, считает политик. "Если Сирия – то здесь не может быть темы, как воевать против законных властей этой страны, а вот к совместным действиям против террористов мы призываем давно и настойчиво", — отметил законодатель.
"Если КНДР – то также не действовать "дубиной" и не строить провокационные стратегические военные системы в регионе, но усиливать существующий международный формат", — подчеркнул Косачев.
Что касается кибербезопасности – если это исключительно тема, "как бороться с русскими хакерами", то этого явно недостаточно для диалога, сказал парламентарий. "В остальном мы также, конечно же, готовы. Особенно учитывая тот процент кибератак, который происходит с территории США", — заключил глава комитета СФ.