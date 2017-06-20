Ситуация в сфере разоружения зависит от России и США, считает Косачев

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вопрос взаимодействия России и США в сфере поддержания стратегической стабильности, безусловно, приоритетный, и страны могли бы начать с него полноформатное сотрудничество, однако велик риск того, что Белый дом будет связан по рукам и ногам Конгрессом, считает глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Сенатор также отметил, что о так называемом "плане (госсекретаря США Рекса — ред.) Тиллерсона" пока известно исключительно в виде утечек в СМИ. "Однако предположить, что за этим есть нечто конкретное, вполне можно. Ибо намерение менять ситуацию на российском направлении обозначено давно, и этому мешает лишь межпартийный антироссийский консенсус на Капитолии", — сказал Косачев РИА Новости во вторник.

Ранее BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента сообщил, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с РФ. Сообщается, что в плане Тиллерсона три основных пункта: предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов; общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность; важность поддержания стратегической стабильности с Россией.

По словам Косачева, если такое намерение уже обретает черты стратегии и плана – это интересно вдвойне. "Потому что появляется нечто, с чем можно работать. Но понятно, что "три пункта Тиллерсона" могут быть как платформой для диалога, так и барьером для него же", добавил политик.

"Пункт – поддержание стратегической стабильности с Россией, безусловно, приоритетный. Ибо здесь Россия и США – мировые лидеры, и от них двоих максимально зависит ситуация в сфере разоружения и контроля над вооружениями", — отметил сенатор.

Он напомнил, что Россия попробовала начать "перезагрузку" с администрацией Барака Обамы именно с этого и результат был. "Не вижу препятствий к тому, чтобы стартовать такие же переговоры с администрацией (Дональда) Трампа", — сказал Косачев.

Однако велик риск того, что Белый дом и здесь будет связан по рукам и ногам Конгрессом, полагает он. "Что, впрочем, не мешает начать хотя бы сам разговор, который фактически свернут в последние годы. Let`s start, а там посмотрим", — подчеркнул он.

Говоря о "плане Тиллерсона" Косачев отметил и желание убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США", как первый пункт. "Могу вполне ответственно заявить, что ни одни действия России не были специально направлены против США. Ни на Украине, ни в Сирии, ни еще где-то. Ни даже в ситуациях, где наши военные опасно сближаются в ходе учений. Хотя бы потому, что это происходит не в Мексиканском заливе", — сказал парламентарий.

Поэтому проблема не в "агрессивных действиях России", а в американской интерпретации наших шагов и в том, как США трактуют свои интересы, уверен он. "Если их интересы – весь мир, то любая страна, защищающая свои собственные интересы, автоматически окажется "агрессором", полагает сенатор.

Второй пункт – общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, в том числе по САР и КНДР, и кибербезопасность, также является вопросом интерпретации, считает политик. "Если Сирия – то здесь не может быть темы, как воевать против законных властей этой страны, а вот к совместным действиям против террористов мы призываем давно и настойчиво", — отметил законодатель.

"Если КНДР – то также не действовать "дубиной" и не строить провокационные стратегические военные системы в регионе, но усиливать существующий международный формат", — подчеркнул Косачев.

Что касается кибербезопасности – если это исключительно тема, "как бороться с русскими хакерами", то этого явно недостаточно для диалога, сказал парламентарий. "В остальном мы также, конечно же, готовы. Особенно учитывая тот процент кибератак, который происходит с территории США", — заключил глава комитета СФ.