Вице-спикер Рады объявила голодовку из-за ответа Киева на просьбу Львова

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за главой фракции "Самопомощь" Олегом Березюком, они протестуют против бездействия властей Украины в связи с "мусорной блокадой" Львова.

Накануне в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций Березюк заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против произвола центральных властей, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". По его словам, он протестует против "издевательства над городом", имея в виду Львов, где уже несколько месяцев существует проблема с утилизацией мусора. Мэр Львова Андрей Садовой является лидером партии "Самопомощь". Сыроид была избрана в Раду также от этой партии.

"Львов – это всего лишь пример сопротивления вранью и вашему произволу. Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка. Я присоединюсь к нему, я буду рядом с ним и буду голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от вашего произвола", — сказала Сыроид, выступая в Раде.

При этом она ведет заседание парламента во вторник.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на середину июня в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.

Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.