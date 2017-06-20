Глава минобороны Франции покинет правительство из-за скандала

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Министр обороны Франции Сильви Гулар попросила президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа не переназначать ее в правительство из-за расследования, связанного с трудоустройством членов партии MoDem ("Демократическое движение") в качестве сотрудников Европарламента.

"Учитывая возможность, что предварительное расследование в отношении MoDem приведет к проверке условий трудоустройства моих помощников в Европарламенте, я хотела бы иметь возможность продемонстрировать добрую волю и работу, которую проводила", — сказано в коммюнике Гулар, которая была назначена министром обороны Франции 17 мая.

По результатам прошедшего в воскресенье второго тура выборов депутатов Национального собрания кандидаты от движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании. После выборов премьер-министр Эдуар Филипп по сложившейся в стране традиции подал в техническую отставку, был переназначен главой правительства и должен до 18.00 среды сформировать новый кабинет.

Прокуратура Парижа в начале июня начала предварительное расследование в отношении MoDem по поводу возможного фиктивного трудоустройства представителей этой партии сотрудниками депутатов Европарламента.

Как сообщала газета Parisien, экс-член "Демократического движения", имя которого не разглашается, якобы был вынужден подписать рабочий контракт, согласно которому он становился временным "сотрудником" евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Однако, по словам бывшего члена MoDem, он редко имел контакты с ним. Издание отмечает, что его зарплата выплачивалась двумя частями: от партии и из фондов ЕП в Брюсселе. Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором движения в то время.