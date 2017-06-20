Мирзиеев утвердил соглашение о сотрудничестве с Россией по миграции

ТАШКЕНТ, 20 июн — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил узбекско-российские межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере трудовой миграции, текст документа обнародован во вторник в местной прессе.

В начале апреля правительства России и Узбекистана подписали соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. Правительства двух стран подписали также соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции. Документы были подписаны в рамках государственного визита президента Узбекистана в Москву 4-5 апреля.

"Утвердить подписанные 5 апреля 2017 года в городе Москва: Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации; Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции", указывается в тексте документа.

Мирзиеев поручил МИД Узбекистана направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого международного договора.

Ранее он заявил, что соглашение между Узбекистаном и Россией по вопросам трудовой миграции будет способствовать безопасности и спокойствию граждан республики, работающих в РФ.

По оценочным данным, в настоящее время на заработках за пределами почти 32-миллионного Узбекистана находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). По данным МВД РФ, в России проживают 1,7 миллиона граждан Узбекистана, с начала 2017 года их прирост составил около 600 тысяч человек, что на 10% больше, чем год назад.