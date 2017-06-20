КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Парламентское большинство в Верховной раде Украины призвало мэра Львова Андрея Садового решить проблему с мусором в городе либо добровольно уйти в отставку, заявила во вторник депутат крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Юринец.

Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

"Господин Садовой, вы на протяжении трех каденций имели возможность решить эту мусорную проблему, но даже трагедия на мусорной свалке, когда вы прошлом году погибли люди, не подтолкнула вас к этому… За год после этой трагедии Львовский городской совет потратил 350 миллионов гривен (около 13,5 миллиона долларов) на транспортировку мусора куда только можно по всей Украине, это притом что правительство выделило 14 площадок для мусора, но львовская власть не захотела этим воспользоваться", — заявила Юринец, выступая от имени двух фракций коалиции в парламенте.

Она обратилась к властям города с просьбой "прекратить преследовать собственные интересы и вернуть городу тот европейский статус, который он получал много лет". "Андрей Иванович (Садовой — ред.), немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку", — добавила она.

В свою очередь представитель президента в Раде, депутат Ирина Луценко предложила заслушать мэра Львова на профильном комитете парламента с отчетом о том, как власти решали проблему вывоза мусора.

Гройсман накануне предложил выделить 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов) на строительство полигона бытовых отходов для разрешения проблемы "мусорной блокады" Львова: ежедневно количество мусора в городе увеличивается на 200 тонн, его никто не вывозит, а это способствует распространению инфекционных заболеваний.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на середину июня в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.