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В мире

На словацком автозаводе Volkswagen началась бессрочная забастовка

11:0120.06.2017
(обновлено: 11:04 20.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкРабота завода Volkswagen. Архивное фотоРабота завода Volkswagen. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ПРАГА, 20 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Профсоюз братиславского автозавода Volkswagen Slovakia во вторник начал бессрочную забастовку, поскольку 12 раундов его переговоров с администрацией предприятия о повышении зарплаты на 16% не дали результатов, заявил журналистам глава профсоюзного комитета Зорослав Смолинский.

Логотип Volkswagen. Архивное фото
© Flickr / Gerry Lauzon
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"Члены профсоюза не вышли утром на работу и остались бастовать перед воротами завода. В течение дня к нам присоединятся рабочие послеобеденной и ночной смены. Мы будем бастовать до тех пор, пока дирекция не предложит нам разумный рост зарплаты, сейчас мы настаиваем на ее повышении до 16%", — сказал Смолинский.

В 2016 году средний размер зарплаты на предприятии составлял 1,8 тысячи евро. В ходе последнего раунда переговоров, в понедельник, представители администрации завода выдвинули предложение о повышении зарплаты на 4,5%, с последующей прибавкой с января 2018 года еще 4,2%. Однако профсоюз завода на это не согласился и приступил к забастовке.

За остановку конвейеров письменно проголосовали около 8,5 тысячи работников предприятия из общего числа 12,3 тысячи человек.

"Нам жаль, что даже вопреки нашему новому предложению об уровне повышения зарплат, с профсоюзом так и не удалось договориться. Тем не менее, мы стремимся достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон", — заявил председатель совета директоров завода Volkswagenu Slovakia Ральф Сахт.

Глава минэкономики республики Петер Жига заявил ранее, что, понимая стремление заводского профсоюза добиться повышения зарплаты, он в то же время считает, что скачок в 16% является слишком большим. "Рост зарплаты на 16% столь большой, что может вести к размышлениям руководства (концерна Volkswagen) о том, стоит ли вообще далее оставаться в Словакии", — выразил свою озабоченность министр.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С другой стороны, руководство входящей в состав правящей коалиции Словацкой национальной партии (СНП) поддержало работников предприятия. "Конечно, мы уважаем инвестиции и действия немецкого концерна, который дает у нас работу более чем 12 тысячам человек, однако, если уж мы говорим о едином рынке Евросоюза, то необходимо сближать и объединять социальные системы", — заявил лидер СНП и председатель парламента Андрей Данко.

По словам Данко, продуктивность и качество работы персонала предприятия свидетельствуют о том, что рядовые рабочие заслуживают того, чтобы участвовать в разделении прибыли. "Если завод утверждает, что повышение зарплат может повлиять на его конкурентоспособность, то почему в таком случае выплачивает дивиденды в размере 145 миллионов евро? Если у менеджеров есть средства на выплату дивидендов, то пусть они частично поделятся ими со своими рабочими", — сказал председатель парламента.

Братиславский завод автоконцерна Volkswagen является уникальным в мире в своей отрасли, поскольку здесь в рамках одного предприятия собирают машины сразу пяти марок: Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, SEAT, причем большинство выпускаемых здесь моделей нигде в мире больше не производится.

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