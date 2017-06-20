СМИ: наехавший на людей в Лондоне мужчина страдал психическим расстройством

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Родственники предполагаемого террориста, совершившего наезд на мусульман в Лондоне, заявили, что он страдал от психических заболеваний, пишет газета Times.

В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам.

По данным газеты, накануне наезда безработный отец четверых детей Осборн оскорбил соседнего ребенка на расовой почве. Как сообщили родственники Осборна, он не расист, но страдал от психических заболеваний. Какое именно расстройство у него было обнаружено, не указывается.

Ранее власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлены несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.