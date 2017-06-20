В МИД России прокомментировали вердикт по антисанкционному иску Киселева

МИД РФ О ВЕРДИКТЕ ПО АНТИСАНКЦИОННОМУ ИСКУ КИСЕЛЕВА: СТРАННО, ЧТО ЕС ДОПУСКАЕТ И ОДОБРЯЕТ ТАКОГО РОДА ЦЕНЗУРУ В СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ГРАНИЦАХ

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